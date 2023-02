Barcelona: Rafael Marquez revela que não era ele quem queria que o Barcelona contratasse Julian Araujo

Adepois de fechar um contrato de três anos e meio com o lateral Juliano Araujo, Barcelona esperamos desenvolver o jogador mexicano-americano e ele fará parte do time do Atlético de Barcelona dirigido por Rafael Marquez.

O mexicano falou sobre a chegada do jogador do lado da MLS Los Angeles Galaxye esclareceu que não foi ele quem solicitou a chegada do jovem de 21 anos.

“Não foi meu pedido, mas estou feliz que ele está vindo”, marquez declarado.

“juliano já estava sendo vigiado antes de eu chegar. Então, porque eles já o estavam seguindo, surgiu essa situação e estou feliz que ele possa ficar comigo por um tempo.

“Depois ele se mudará para o primeiro time para que possa começar a se adaptar e espero ter uma boa carreira aqui.”

Atlético de Barcelona precisa de bons resultados

Barcelona B atualmente soma 34 pontos em 23 partidas, com registro de nove vitórias, sete empates e sete derrotas, com 26 gols marcados e 27 sofridos.

Isso significa que atualmente ocupa a sétima posição do Grupo 2 da primeira divisão, pelo que a seleção mexicana precisa de bons resultados depois de três jogos sem vencer.

Araújo é esperado para se juntar à equipe durante a semana, a fim de fazer sua estreia no futebol espanhol o mais rápido possível.

“Sinto-me fantástico, é um sonho tornado realidade” Araújo disse em sua conferência de imprensa introdutória.

“Três ou quatro anos atrás, eu estava no Barcelona academia no Arizona e agora estou aqui assinando com o melhor clube do mundo. É espetacular e estou muito orgulhoso

“Para mim é uma honra ser o primeiro jogador daquela academia a chegar e gostaria de ser um exemplo para as próximas gerações.”