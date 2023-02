Barcelona: Ronaldinho diz que o Barcelona contratou seu filho: Assim estarei mais presente no clube

Tele filho do lendário Ronaldinho GauchoJoão Mendes (João de Assis Moreira), está em julgamento com as categorias de base do Barcelona desde o início de janeiro e agora é contratado pelo clube, segundo seu pai.

O jovem de 17 anos, que recentemente rescindiu contrato com o clube brasileiro Cruzeirojoga como atacante, tem passaporte espanhol e, assim como o pai, é representado pelo tio, Roberto de Assis.

Em entrevista ao RAC-1, Ronaldinho praticamente garantido o fato de que os gigantes catalães vão assinar seu filho.

Ronaldinho espera estar mais presente no clube espanhol

É assim que joga João de Assis Moreira, filho de Ronaldinho

Embora haja uma óbvia empolgação com o potencial demonstrado pelo filho do ex-ícone do Los Cules, há o benefício adicional de ver Ronaldinho retornar ao Camp Nou com mais regularidade.

“Com a chegada do meu filho ao Barcelona estarei mais presente do que nunca no clube”, declarou Ronaldinho ao RAC-1.

“Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da minha vida.

“Aonde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barcelona, ​​estarei mais presente do que nunca.”

Questionado se o filho jogaria ou não pelo time catalão, o brasileiro foi inequívoco em sua resposta.

“Sim, ele está vindo agora”, acrescentou.