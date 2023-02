Barcelona: Última revelação de Negreira: Ele pediu mais dinheiro ao Barcelona ‘depois de anos de favores’ e nomeou ‘Sr. Laporta’

Tele detalha mais um burofax enviado por Jose Maria Enriquez Negreira para Barcelona foram revelados.

O ex-vice-presidente do comitê de arbitragem espanhol exigiu que Barcelona continuam a pagá-lo em um burofax enviado em 3 de dezembro de 2018, na época em que o catalão buscava romper relações com o dirigente.

Em seu pedido de pagamento continuado, negreira referiu-se a “tantos anos de laços estreitos, tantas prestações de favores e tanta confiança compartilhada”, segundo a última reportagem do El Mundo.

Ao mesmo tempo, destacou que sempre recebeu “indicações” diretas dos vários presidentes, entre eles “Sr. Laporta”.

Quanto ao cronograma deste burofax, ele foi enviado antes do primeiro dos burofaxes revelados pelo El Mundo, no qual ele avisava que iria trazer à tona todas as “irregularidades” nas quais havia participado e que havia “acreditado “.

O que mais José Maria Enriquez Negreira escreveu no burofax?

El Mundo compartilhou extensos detalhes dos comentários feitos por Jose Maria Enriquez Negreira como ele pediu Barcelona para não terminar o relacionamento.

“Desde 2003, a organização Dasnil 95, SL, dirigida pelo senhor Enriquez, presta assessoria técnica sob a direção dos presidentes senhor Laporta, senhor Rosell e senhor Bartomeu”, disse.

“Desde 2003, vem adequando a empresa às necessidades FC Barcelonacontratando pessoal e treinando-o para as necessidades estritas do clube, que tem exigido que trabalhem exclusivamente na medida em que não podem prestar serviços a terceiros.”

negreira também se surpreendeu com o não pagamento de várias faturas.

“Fiquei bastante surpreendido com as faturas não pagas em anexo, relativas à prestação de serviços dos meses de julho até ao corrente mês de dezembro, ambos inclusive, e que totalizam um valor em dívida de 267.047 euros”, refere o burofax.

“Gostaria de entender que esse não pagamento se deve a algum tipo de erro administrativo.”

O ex-árbitro exortou então o clube a pagar as quantias em dívida “no prazo de 10 dias úteis”, para o que forneceu um número de conta.

Em última análise, a comunicação do ex-vice-presidente da comissão de arbitragem considerou “imprescindível chegar a um entendimento positivo e construtivo” para que “sejam evitados males maiores e acções indesejáveis ​​para ambas as partes”.