Barcelona: Xavi: Foi o pior jogo do Barcelona na temporada

xavi não escondeu o mau desempenho da equipe após a derrota por 1 a 0 fora de casa para Almería em Liga Santander.

O técnico catalão disse que estava com raiva, que foi o pior jogo da temporada, principalmente no primeiro tempo, e que perdeu uma oportunidade de ouro para sair Real Madrid 10 pontos atrás.

“Estou com muita raiva porque jogamos o pior jogo da temporadaprincipalmente no primeiro tempo”, refletiu.

“Faltou-nos circulação, intensidade, ritmo… não mostrámos paixão para ganhar o jogo.

“No segundo tempo, sim, mas você está perdendo.

“Foi uma partida difícil, um dia difícil, mas ainda estamos com sete pontos de vantagem na liderança.

“Falhamos, pedimos desculpas aos torcedores. Vai ser difícil vencer a LaLiga, mas temos que mudar nossa mentalidade. Não mostramos que queríamos vencer.”

Falta de paixão

Xavi fez mudanças em seu time após a eliminação na noite de quinta-feira na Liga Europa, mas não foi o suficiente para se recuperar.

“Notamos um pouco de cansaço, por isso fizemos rotações, trocamos jogadores”, explicou Xavi.

“Temos feito muitos jogos, mas perdemos uma oportunidade de ouro, poderíamos abrir a diferença para 10 pontos, mas não foi possível. Foi um dia ruim.

“Tentamos de tudo, no final jogamos com aquele 3-4-3, com Araujo por cima… tivemos chances com cruzamentos, mas não muito claras.

“Há uma equipa do Almeria que joga pela vida e faltou-nos essa intensidade e paixão.

“A segunda parte foi diferente, mas já era tarde, defenderam muito bem, estiveram muito bem na área”.

Saltando para trás

Xavi agora tem que estimular sua equipe a reagir, mesmo tendo levado o quinto cartão amarelo e estará suspenso para a partida contra Valência no Camp Nou no próximo fim de semana.

“Claro que vamos nos levantar”, insistiu Xavi.

“As pessoas não acham que vamos ganhar a LaLiga por uma vitória esmagadora, vai ser difícil para nós ganharmos títulos.

“Estamos competindo contra o Real Madrid. Temos que colocar mais paixão, intensidade e ritmo.”

O próximo jogo do Barcelona é na quinta-feira, contra Real Madrid na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei.