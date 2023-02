Barcelona: Xavi mantém portas abertas para retorno de Messi ao Barcelona

Barcelona treinador e ex-companheiro de Lionel Messi manteve as portas abertas para o atacante argentino retornar ao clube em um futuro próximo, caso queira.

Messi passou toda a sua carreira com Barcelona até sua mudança para o PSG no verão de 2021. Desde então, ele tem sido repetidamente associado a uma mudança de volta para os Blaugrana.

“Esta é a casa dele e as portas estão abertas para ele. Não há dúvida. Ele é um amigo, estamos em contato permanente. Vai depender muito dele, do que ele quer fazer no futuro, do o que o clube quer fazer também”, disse Xavi à imprensa antes do confronto de quinta-feira pela Liga Europa com Manchester United.

Questionado se Leo se encaixaria na equipe atual, Xavi deixou claro: “Ele é o melhor do mundo e da história, sempre se encaixaria.

Xavi antecipa o confronto com o Manchester United

Xavi descreveu o confronto de quinta-feira contra o Manchester United como um “teste” e uma “oportunidade” para mostrar que o Barcelona pode competir “contra um dos grandes nomes da Europa.

“É um jogo muito difícil. Manchester United é um dos melhores times da Europa. Em muitos níveis, eles são os melhores do United nos últimos anos. No Camp Nou eles mostraram muita personalidade, muito caráter, muito ritmo. Precisamos de mentalidade para vencer um grande jogo na Europa”, disse Xavi.

“É uma ocasião perfeita para mostrar que Barcelona pode competir contra um dos grandes times da Europa. É uma oportunidade muito boa. É um teste, cada jogo do Barcelona é um teste, este com mais ênfase.

“É uma oportunidade muito boa para nós. Estamos em um bom momento. Líderes na LaLiga, nas semifinais da Copa, e já temos um título, a Supercopa da Espanha.

Xavi foi questionado sobre qual troféu é que ele mais quer ganhar nesta temporada, mas não conseguiu separá-los.

“Não posso jogar nada fora, estamos Barcelona, não podemos jogar nada fora. Temos quatro títulos em jogo e já conquistamos um. Perder na quinta-feira seria uma grande decepção”, explicou.

Manchester United está à venda e o prazo flexível para licitações encerrou na última sexta-feira, com potenciais compradores dos Estados Unidos, Reino Unido, incluindo o proprietário da INEOS, Jim Ratcliffe, Arábia Saudita e Catar, incluindo Al Thani, proprietário do Paris Saint Germain.

XaviEle, que passou seis anos trabalhando no Catar, foi questionado sobre uma possível compra do United pelo país árabe e viu como positivo.

“É a lei da oferta e da procura. Tenho um relacionamento muito bom com o xeque, ele é uma pessoa séria e responsável e faria um bom trabalho”, disse Xavi.

“Ele é responsável, sério, é uma boa opção para o United”, acrescentou.