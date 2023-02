Barcelona: Xavi: O Barcelona jogou contra grandes times da Europa, mas não estamos à altura

xavi lamentou Eliminação do Barcelona de Liga Europa. O técnico admitiu que o gol de empate do Manchester United logo no início do segundo tempo prejudicou bastante.

O treinador espanhol considerou que a primeira parte foi muito boa e o empate equilibrado, mas que foi decidido por pequenos detalhes.

Por fim, quis fazer uma leitura positiva em relação ao ano passado, afirmando que, nesta temporada, tem estado melhor na Europa.

Fred cancelado Robert Lewandowskipênalti inicial com um voleio no início do segundo tempo.

“O equalizador nos machucou. Perdemos uma bola dividida. O primeiro tempo foi muito bom. A gravata foi muito equilibrada. Não era para ser”, explicou Xavi em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“Outra grande decepção para nós. É uma pena, estávamos ansiosos por isso.

“Competimos bem e demos o nosso melhor.”

Xavi foi questionado sobre a intensidade Manchester Unitedjogo de, e ele sugeriu que fez a diferença.

“Eles são muito fortes fisicamente. No segundo gol, o duelo foi ganho por Shaw e depois de rebotes coube a Antony”, continuou.

“O primeiro golo prejudicou-nos muito. A equipa merecia um pouco mais. Se o empate não viesse tão rápido…”

O Barcelona melhorou na Europa

Embora as sensações sejam de dor neste momento, Xavi foi rápido em apontar a melhora que sua equipe fez na Europa ao longo da temporada 2022/23 em relação a 2021/22.

“A sensação é que fomos melhores do que na temporada passada”, confirmou.

“Contra o Inter, o United… jogamos contra times grandes, mas não fomos tão bem quanto deveríamos”.

“O único ponto positivo é que temos jogos no domingo e temos que focar nas duas competições.”