Barcelona: Xavi: Se o Barcelona vencer a LaLiga Santander, será uma temporada muito boa

Barcelona treinador Xavi Hernández avaliou a situação no vestiário antes do confronto da liga contra Almería e após a eliminação, em Old Trafford, da Liga Europa.

Ele insistiu que eles já viraram a página e que devem se concentrar nos dois títulos aos quais ainda aspiram: LaLiga Santander e Copa del Rey.

“Se vencermos a LaLiga, será uma temporada muito boa, seria muito bom”, disse. Xavi refletido.

“Depende de nós. Estamos em uma boa situação, também na Copa.

“Temos o desejo de vencer. Seria uma temporada muito boa.”

Saltando para trás

O técnico também se manifestou após a derrota na noite de quinta-feira, que foi um duro golpe para os líderes da LaLiga Santander.

“A mensagem é que continuamos”, Xavi insistiu.

“A maior decepção é o fracasso na Liga dos Campeões, agora temos o campeonato e a copa, já temos a Supercopa.

“O objetivo é continuar conquistando títulos, dói perder mas temos que continuar competindo, ontem o sol voltou a aparecer.

“Vamos tentar não deixar que isso nos afete, troque o chip, pense positivamente, temos uma boa dinâmica.

“Não perdemos desde o [Estadio Santiago] Bernabéu, agora vamos para um terreno difícil, Almeríae vamos em busca dos três pontos.”

Enfrentando os críticos

Ambos Xavi e seus jogadores enfrentaram críticas desde a derrota em Manchester, mas o técnico foi inflexível de que isso não o afeta.

“Não li quase nada ou nada. Isso não me muda”, insistiu.

“Se tivéssemos nos classificado, você diria que estamos de volta, e não estamos, então você é sensacionalista. Mas poderíamos ter vencido ou perdido.

“É hora de levantar o ânimo. Mostramos a cara, demos uma boa exibição.

“Agora temos que competir no campeonato e na copa, aceitamos as críticas.”

Um dos que enfrentaram as críticas foi Robert Lewandowskique não recuperou a forma completa em 2023.

“Ele está ciente de que este é um projeto de médio e longo prazo, ele está ciente de onde está”, disse. Xavi respondeu quando questionado sobre o internacional polaco.

“Acho que estamos mais competitivos do que no ano passado e podemos ganhar títulos, ele viu que competimos.

“Ele tem que se concentrar, como todo mundo, em ganhar o campeonato e a copa, acho que ele participa mais, vem mais receber, descarrega, associa…

“Falta-nos o último passe, o cruzamento… temos de o procurar, mas ele participa muito no jogo de ataque da equipa.”

De olho no clássico desta quinta-feira

Apesar do jogo de domingo contra Almería sendo o foco por enquanto, Barcelona enfrentar uma viagem para jogar Real Madrid na capital espanhola na quinta-feira.

“É uma competição diferente da liga, da Europa, é um round-robin, duas pernas”, Xavi disse ao olhar para a partida de ida das semifinais da Copa del Rey.

“Ainda tem a segunda mão, estamos focados em Almeríae depois falaremos sobre quinta-feira.”