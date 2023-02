Base Consultoria DISPONIBILIZA VAGAS; Conheça os cargos!

A Base Consultoria, empresa que gera soluções inovadoras combinando Recursos Humanos e Digitais para melhorar a busca do profissional certo, está com inúmeras oportunidades de emprego disponíveis. Dito isso, caso queira saber mais detalhes, confira a lista de cargos abaixo e suas respectivas localidades:

Analista de Produtos Jr – Bela Vista – São Paulo – SP;

Manobrista – Itapevi – SP – Manobrista;

Técnico de Laboratório – Ensaios Químicos – São Paulo – SP – Laboratorista;

Auxiliar – TÉCNICO MECÂNICO\ MECATRÔNICA – São Paulo – SP – Administração Geral;

Ajudante de Cozinha | Zona Leste – São Paulo – SP – Cozinha;

Ajudante de Cozinha | Zona Norte – São Paulo – SP;

Cozinheiro Industrial | Zona Leste – São Paulo – SP;

Cozinheiro Líder – Cozinha Industrial | Barra Funda – São Paulo – SP;

Açougueiro – Zona Leste – São Paulo – SP – Açougue;

Vendedor(a) – Mooca – São Paulo – SP;

Vendedor de Materiais de Construção – São Paulo – SP – Venda Interna;

Ajudante de Motorista- Mooca – São Paulo – SP;

Motorista de Caminhão- Mooca – São Paulo – SP;

Assistente de Fotografia – São Paulo – SP – Fotografia;

Ajudante de Logística – Contagem – MG.

Mais sobre a Base Consultoria e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, vale frisar que a Base Consultoria conta com uma equipe de consultores especializados em identificar os melhores talentos do mercado em diversas áreas de atuação.

Além disso, apoia os clientes na identificação, atração e seleção de profissionais através de célula dedicada às vagas de liderança, diversidade e executivas em diversos segmentos: Instituições financeiras, Seguradoras, Tecnologia, Telecomunicações, Indústrias, Varejo, Logística, Saúde, Agronegócios, Alimentícios, Serviços, Farmacêuticas.

