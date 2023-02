Bauru (SP) abre concurso com 96 vagas para agente comunitário de saúde

A Prefeitura de Bauru, no estado de São Paulo, abre concurso público com 96 vagas que visa a contratação de profissionais para atuar como agente comunitário de saúde.

O salário oferecido pela Prefeitura de Bauru – SP é de R$ 2.424,00 mensais.

Vagas e salários Concurso Bauru – SP

A Prefeitura de Bauru, no estado de São Paulo oferece, por meio de concurso público, 96 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível médio para o cargo de agente comunitário de saúde:

O salário oferecido para o cargo de agente comunitário de saúde é de R$ 2.424,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos quando contratados terão ainda o benefício de R$ 1.000,00 por mês.

Cargo e vagas

Agente comunitário de saúde – 96 vagas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso Bauru – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Bauru – SP devem realizar a inscrição entre os dias 6 de março de 2023 a 15 de março de 2023 diretamente pelo site da Prefeitura.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Atribuições de cargo Bauru – SP

Confira a seguir as principais funções de agente comunitário de saúde:

Agente comunitário de saúde

Realizar atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da educação popular em saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal;

Realizar, em sua área geográfica de atuação, visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e consequente encaminhamento para a unidade de saúde de referência;

Trabalhar com descrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área de atuação (microárea), mantendo os dados atualizados no sistema de informação da atenção básica vigente, indicado pelo gestor municipal, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;

Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de Saúde, informações coletadas nas visitas domiciliares, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade de Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;

Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados;

Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;

Participar do acolhimento dos usuários e atendimento a demanda espontânea em conjunto com a equipe, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Etapas concurso Bauru – SP

O concurso público para a Prefeitura de Bauru – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Análise de documentos de caráter eliminatório.

de caráter eliminatório. Análise de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 7 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso Bauru SP.