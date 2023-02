A Bayer possui o objetivo de ser uma empresa líder e global de sucesso e para chegar nessa meta, abriu novas oportunidades de trabalho e está a procura de profissionais dedicados, ambiciosos, comprometidos e com uma visão de inovação para o mercado de trabalho. Confira, a seguir, as vagas disponibilizadas pela contratante.

Bayer anunciou novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Bayer é uma instituição global especializada nas áreas de agricultura e saúde e busca promover a inovação há mais de um século. A companhia tem como objetivo auxiliar a melhorar a vida das pessoas através de suas atividades.

Trata-se de uma empresa que cuida de seus colaboradores e os ajuda a encontrar um equilíbrio entre a carreira profissional e o planejamento de sua vida pessoal. Nesta data, novas vagas de trabalho foram divulgadas em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a seleção dos participantes.

Representante de Vendas Jr – Curitiba/PR;







Designer de Produto Sênior – São Paulo;







Especialista de Estratégia e Métricas – São Paulo;







Representante Técnico de agendas Sênior – Curitiba/PR;







Chefe de Local Técnico – Rio de Janeiro;







Analista de Logística Pleno – Pernambuco;







Analista de Marketing Digital e CRM Sênior – São Paulo;







Representante de Licenciamento – Rio Grande do Sul;







Software Developer Pleno – São Paulo.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Como se candidatar

Aos participantes que possuem interesse em se candidatar nas vagas anunciadas, basta acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo atualizado para a empresa analisar.

