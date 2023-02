Bears aborda a decisão na 1ª escolha: Escolher Bryce Young em vez de Justin Fields?

Tele Chicago Bears estão no relógio com a primeira escolha geral no próximo Draft da NFL. Normalmente, os times que tiveram o pior histórico na temporada regular anterior têm problemas de quarterback, mas esse não parece ser o caso do time que venceu apenas três das 17 partidas que disputou em 2022.

Vale lembrar que os Ursos têm Justin Fields, que foi a 11ª escolha geral na primeira rodada do draft de 2021 do estado de Ohio. Apesar de seu recorde pessoal de 3-12, suas estatísticas são extremamente positivas: 192 finalizações em 318 tentativas (taxa de conclusão de 60,4%) para 2.242 jardas com 17 passes para touchdown e 11 interceptações.

A grande contribuição de Justin Fields no Draft de 2023

Embora os números acima não sejam fabulosos, eles também não são ruins. No entanto, o que torna Fields especial é sua contribuição para o ataque ao solo da equipe na “Cidade dos Ventos”. Nesse aspecto, em 2022, ele fez 160 corridas para 1.143 jardas com oito touchdowns, chegando muito perto do recorde de todos os tempos para um QB detido por Lamar Jackson do Baltimore Ravens (1.206 jardas em 2019).

De acordo com a maioria dos especialistas, a principal perspectiva para o atual Draft da NFL de 2023 é o quarterback do Alabama. Bryce Youngmas se o Chicago não precisa de um jogador naquela posição, eles podem se inclinar para duas opções: a primeira é escolher o melhor jogador em outra posição e a segunda é tentar trocar sua escolha.

O que o Chicago Bears fará com a primeira escolha no Draft da NFL?

Segundo informações de Adam Schefter, da ESPN, os Bears estão “inclinando-se para” negociar aquela primeira escolha geral e já recebi algumas propostas de outras equipes que precisam de um quarterback e estariam investindo capital para escolher o Vencedor do Troféu Heisman 2021.

Por enquanto, Young anunciou na segunda-feira que não jogará no NFL Scouting Combine, que começa esta semana em Lucas Oil Stadium em Indianápolis, Indiana.