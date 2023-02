Bebê nasce sob escombros após terremoto na Turquia e na Síria passa bem em hospital

TA bebê recém-nascida que foi descoberta sob os escombros de um prédio na cidade do noroeste da Síria no início desta semana com o cordão umbilical ainda conectado à mãe, está melhorando no hospital e foi chamada de Aya, disse o médico que a tratou na quinta-feira.

Aya é a única sobrevivente de sua família depois que seus pais e quatro irmãos morreram no terremoto de magnitude 7,8 na segunda-feira. que atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria.

Na quinta-feira, Aya ainda estava sendo mantida em uma incubadora em um hospital infantil na cidade síria de Afrin.

Moradores que vasculhavam um prédio desabado na cidade de Jinderis, no noroeste da Síria, descobriram na segunda-feira a criança chorando cuja mãe parece ter dado à luz enquanto estava enterrada sob os escombros do terremoto devastador.

Aya foi resgatada na tarde de segunda-feira, mais de 10 horas após o terremoto.

Depois que os socorristas a desenterraram, uma vizinha cortou o cordão e ela e outras pessoas correram com o bebê para o hospital infantil em Afrin.

O Dr. Hani Maarouf, que está cuidando dela, disse à Associated Press na quinta-feira que uma radiografia mostrou que Aya não tem nenhum problema em sua medula espinhal.

O médico disse que havia preocupações porque ela tinha hematomas nas costas quando chegou ao hospital.

Quando Aya foi resgatada, sua temperatura corporal havia caído para 35 graus Celsius (95 graus Fahrenheit) e ela tinha hematomas, incluindo um grande nas costas, mas ela está em condição estável, disse Maarouf.

Quando o terremoto ocorreu antes do amanhecer na segunda-feira, a mãe, o pai e os quatro filhos de Aya aparentemente tentaram sair correndo do prédio, mas a estrutura desabou sobre eles.

Seus corpos foram encontrados perto da entrada do prédio, segundo seu parente, Ramadan Sleiman, que chegou ao local logo após a descoberta do recém-nascido.

Maarouf disse que o bebê pesava 3,175 kg (7 libras), um peso médio para um recém-nascido, e por isso foi carregado quase até o fim.

Jinderis, localizada no enclave controlado pelos rebeldes no noroeste da Síria, foi duramente atingida pelo terremoto, com dezenas de prédios desabando.

Sua família estava entre os milhões de sírios que fugiram de outras partes do país para o território controlado pelos rebeldes.

Eles eram originalmente da aldeia de Khsham, na província de Deir el-Zour, mas partiram em 2014 depois que o grupo Estado Islâmico capturou sua aldeia, disse um parente que se identificou como Saleh al-Badran.

Em 2018, a família mudou-se para Jinderis depois que o Exército Nacional Sírio apoiado pela Turquia, um guarda-chuva para vários grupos insurgentes, capturou a cidade de combatentes curdos apoiados pelos EUA, disse Sleiman.

Na terça-feira, a mãe da menina, Afraa Abu Hadiya, o pai Abdullah Turki Mleihan, junto com seus outros quatro filhos foram enterrados em um cemitério nos arredores de Jinderis.