Beef in Miami Heat enquanto Kevin Love e Bam Adebayo entram em uma discussão acalorada no IG

Satirador de harpa Kevin Love é famoso por sua pontaria desde que ele estava no Cleveland Cavaliers e agora ele está levando essas habilidades para calor de Miami. Após a divulgação da notícia, o jogador veterano fez uma postagem no Instagram onde confirmou que era um novo jogador do Heat. Como todos sabemos, Bam Adebayo atualmente joga lá e ele queria dar as boas-vindas a Love. Seu comentário foi bastante NSFW, mas isso significa apenas Bam e Kevin se dão muito bem. Arco Central relatou a interação que levou os fãs a um dia de campo com suas respostas.

Adebayo é conhecido por suas brincadeiras com o resto de seus companheiros de equipe, então ele não perdeu tempo para contar Kevin Love que é melhor ele ‘dar alguns tiros’. Ao que Kevin respondeu: “É melhor você criar um pouco de espaço”, enquanto também postava alguns emojis de mão. Claramente, esses dois vão se divertir em Miami e tentar assumir a Conferência Leste. Porque atualmente, parece que só o Milwaukee Bucks e Boston Celtics estão dominando essa área. Outras boas equipes como Miami ou Chicago precisam assumir a responsabilidade e fazer as pessoas perceberem que também têm algo a oferecer.

O Miami Heat terá um bom uso para Kevin Love

Durante a temporada 2022-23, o calor de Miami lutou terrivelmente quando a temporada começou, mas atualmente está com um recorde confortável de 32-27. Eles estão a apenas meio jogo da sexta posição dentro do Conferência Leste classificação. A ideia é que Kevin Love também possa ajudá-los com os arremessos e rebotes. No entanto, ele está longe de ser o jogador que costumava ser no passado, mas ainda tem alguns bons jogos pela frente. A mensagem de Adebayo também foi um teste para ver como ele está animado para jogar pelo Miami Heat depois de conseguir sua compra de Cleveland.