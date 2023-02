BeFly OFERECE EMPREGOS em DOIS LOCAIS

A BeFly, empresa que nada mais é do que um ecossistema composto por diferentes frentes de negócios voltados para o turismo e startups de tecnologia dedicadas a repensar as viagens na prática, está com novas vagas de emprego disponíveis. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Consultor(a) de Viagens Corporativas – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor(a) de Viagens Corporativas – Campinas – SP – Efetivo;

Consultor de Eventos – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Faturamento – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a BeFly e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a BeFly, é importante destacar que a empresa permite que você tenha todos os detalhes de uma viagem na palma da mão, com a assistência de especialistas e foco na experiência. Para isso, acredita na força da união de diferentes soluções, que se integram e se complementam, formando uma rede completa, ágil e inovadora para o turismo.

Além disso, em constante evolução, cria as melhores oportunidades de viagens para o mercado, para as pessoas e para o mundo. Não à toa, até aqui, alcançou o posto de maior ecossistema de turismo com capital fechado da América Latina, somando 58 anos de mercado, mais de 9 mil clientes e mais de 700 mil passageiros embarcados todo mês, tudo graças ao trabalho de 1500 colaboradores.

