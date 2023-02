Bellator 290 atrai pouco mais de 1 milhão de espectadores médios na CBS

O Bellator 290, o primeiro card da promoção na CBS, teve uma média de 1,068 milhão de espectadores em sua transmissão de mais de duas horas.

O card, que aconteceu às 21h (horário de Brasília) deste último sábado e contou com a luta pela aposentadoria de Fedor Emelianenko, teve média de 1,068 milhão de espectadores. Isso foi bom o suficiente para uma classificação de 0,18 no cobiçado grupo demográfico de 18 a 49 anos, à frente do basquete universitário, mas bem atrás da NBA.

O programa de maior audiência da rede de televisão no horário nobre no sábado à noite foi o jogo Mavericks vs. Warriors na ABC, que rendeu 2,36 milhões de telespectadores em média, com uma participação de 0,57 na faixa demográfica de 18 a 49 anos. Na FOX, um jogo de basquete universitário do Big East e o show pós-jogo ganharam 567.000 e 788.000 espectadores médios, respectivamente, com a mesma participação de 0,10 no grupo demográfico de 18 a 49 anos.

Em comparação com os cards de MMA anteriores da CBS, o Bellator ficou bem abaixo dessas transmissões, incluindo o card do Strikeforce de 2008 encabeçado por Emelianenko x Brett Rogers, que rendeu 4,042 milhões de espectadores em média. O card do Strikeforce: Nashville de 2010 com Jake Shields x Dan Henderson ganhou 2,9 milhões de espectadores em média.

A atração principal do Bellator 290 viu Emelianenko sofrer uma derrota por nocaute técnico no primeiro round para o campeão peso-pesado Ryan Bader. Na sequência, o ex-campeão do PRIDE colocou as luvas na lona e foi homenageado por um grupo de ex-campeões de MMA.

A audiência da televisão mudou drasticamente nos últimos anos com a inclusão de serviços de streaming, que transmitem ao vivo por meio de aplicativos dedicados como o Paramount+, o anfitrião do evento de sábado.

Uma comparação melhor para o público do Bellator 290 seria o primeiro card do UFC na ABC em 2021, que ganhou uma média de 1,22 milhão de espectadores com um pico de 1,6 milhão de espectadores.

O Bellator normalmente transmite seus eventos no Showtime, um canal de TV a cabo premium que vem com uma taxa de assinatura. A rede está se fundindo com a Paramount+ em um futuro próximo, o que poderia fornecer um acesso mais fácil aos eventos do Bellator assim que a programação do Showtime for disponibilizada pela Paramount+.

Após o primeiro evento da CBS, o Bellator anunciou que poderia retornar à rede novamente no futuro, embora nenhum cronograma tenha sido fornecido.