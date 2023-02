Bellator 291 transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do Bellator 291 online no MMA Fighting for the preliminar card às 11h30 ET de sábado. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Carlos Moore vs. Maciej Rozanski

Charlie Ward contra Mike Shipman

Gokhan Saricam vs. Oleg Popov

Norbert Novenyi Jr. vs Andy Manzolo

Brian Moore x Luca Iovine

Piotr Niedzielski vs. Richie Smullen

Darragh Kelly x Dorval Jordan

Asael Adjoudj x Liam McCracken

Elina Kallionidou x Jena Bishop

Kenny Mokhona vs. Craig McIntosh

Daniele Scatizzi vs. Dmytrii Hrytsenko

Steven Hill x Joel Kouadja

Khasan Magomedsharipov vs. Rafael Hudson

Na luta principal, o campeão dos meio-médios do Bellator, Yaroslav Amosov, enfrentará o campeão interino do Bellator, Logan Storley.