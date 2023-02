Ben Affleck apresenta filme sobre Michael Jordan: ‘Ele transcende a rivalidade’

Ben Affleck tinha 12 anos em 1984 e crescia na área de Boston.

O Celtics foi campeão da NBA.

Os Red Sox e os Patriots eram respeitáveis.

Os Bruins foram varridos na primeira rodada dos playoffs.

E também foi quando a Nike estava apostando muito de seu futuro em Michael Jordan.

Parte dessa história será contada no próximo filme “Air”, que Affleck dirigiu e estrela ao lado de Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman e mais.

Affleck interpreta o co-fundador da Nike, Phil Knight, e Damon interpreta o então executivo da Nike, Sonny Vaccaro – que foi encarregado de encontrar uma maneira de salvar o que era então a incipiente divisão de basquete da empresa.

Affleck fez isso com um personagem-chave ausente: Jordan não aparece no filme.

A Nike acabou assinando com Jordan – que ainda não havia disputado uma partida da NBA – um contrato de US$ 2,5 milhões por cinco anos.

Foi uma grande aposta, mas deu certo.

A Jordan Brand gerou US$ 4,7 bilhões em receita em 2021, o logotipo Jumpman é icônico, a Nike se tornou uma das empresas mais poderosas e reconhecidas do mundo e Jordan venceu seis campeonatos da NBA, tornou-se bilionário e agora é dono do Charlotte Hornets.

O trailer, divulgado na semana passada, está com mais de 6 milhões de visualizações.