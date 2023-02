Ben Affleck é hilário nos anúncios do Dunkin ‘Super Bowl

OTirado de Dunkin’s primeiro Super arcol, que incluía um nativo de Massachusetts e vencedor do Oscar Ben Affleck e incluiu uma participação especial de sua esposaJennifer Lopezforam lançados e são hilários.

O anúncio foi um dos primeiros a ir ao ar após o pontapé inicial durante a noite de domingo Super Bowl LVII Entre oPhiladelphia Eagles e aKansas City Chiefs. O preço do anúncio de 30 segundos sozinho era quase $ 7 milhões para Dunkin.

Affleck, que também dirigiu o anúncio, tem uma longa história com a empresa e é frequentemente visto carregando copos Dunkin’ em fotos tiradas por paparazzi.

O anúncio de Ben Affleck no Super Bowl para Dunkin ‘teve uma participação especial

Affleck foi descoberto por clientes naquela loja de Medford em 10 de janeiro; no entanto, o primeiro anúncio de Dunkin no Super Bowl foi um dos poucos que não foi divulgado antes do grande evento.

Jennifer Lopez faz uma aparição especial perguntando o que ele está fazendo enquanto ela passa pela fila de automóveis. “Você está me fazendo parecer mal na frente dos meus amigos”, diz ele antes que ela diga a ele para “pegar um vidrado para ela”.

De acordo com Medidor de anúncios do USA Today, o comercial da Dunkin ‘estrelado por Affleck e Lopez foi o quarto melhor a ser exibido durante o Super Bowl.