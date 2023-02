Ben Affleck e Jennifer Lopez riem de si mesmos ao estrelar anúncio do Dunkin Super Bowl

TO Super Bowl é um espetáculo além do que ocorre em campo. O famoso show do intervalo e os comerciais veiculados durante o evento esportivo anual também entraram na discussão da cultura pop, e este ano não foi diferente.

O comercial de destaque deste ano foi um da Dunkin, que apresentava o poderoso casal de celebridades Ben Affleck e Jennifer Lopez.

No anúncio, Affleck desempenha o papel de funcionário da cadeia alimentar, servindo as refeições aos clientes. Em um ponto durante o comercial, j lo faz uma aparição e discute com o marido.

“O que você está fazendo? É isso que você faz quando diz que vai trabalhar o dia todo?” lopez perguntado Affleck no anúncio.

Affleck tem uma longa afinidade com a Dunkin Donuts

O ator admitiu que ama o grupo desde a infância e o comercial representou uma divertida oportunidade para ele brincar com essa afinidade.

“Acho que as pessoas já pensam que trabalho para a Dunkin”, Affleck disse Pessoas.

“Em Boston, foi um grande negócio. Acho que me associei a isso, e isso parecia uma oportunidade divertida de brincar com essa associação e uma chance de voltar aqui para filmar em casa em Boston .

“Este era o lugar onde eu cresci, como jogar na liga infantil, depois dos jogos, todo mundo ia para Dunkin ‘e comia munchkins, tomava café. Era como a coisa que todo mundo fazia.”

O que Ben Affleck e Jennifer Lopez pedem no Dunkin Donuts?

Affleck também revelou o que costuma pedir quando vai para Dunkin.

“É apenas café gelado, leite e dois açúcares, às vezes Splenda”, disse ele à People.

“Às vezes tenho que admitir que uso leite de amêndoa, mas se você realmente quer saber, às vezes eu esqueço.”

Quanto a j loela pediu um donut glaceado durante o comercial, que foi um grande sucesso porque os fãs gostaram da maneira como o casal se divertiu e riu de alguns de seus estereótipos.