Ben Affleck e os sacrifícios que ele tem que fazer para manter Jennifer Lopez feliz

A vida de casados ​​de Ben Affleck e Jennifer Lopez mudou significativamente desde que começaram a namorar e parece que eles estão aprendendo isso à medida que avançam. Embora pareça que eles podem ter deixado alguns problemas para trássempre há sacrifícios a serem feitos e Ben está comprometido com a felicidade dela, aconteça o que acontecer.

Ben Affleck está disposto a fazer qualquer coisa para manter JLo feliz

O casal conhecido como Bennifer tiveram aparições públicas constantes, mas parecia que algo estava acontecendo, e acabou que o ator teve que comprar uma mansão onde viveria com todos os filhos.

A mansão está avaliada em aproximadamente 35 milhões e tem uma pegada enorme. Aparentemente, Jennifer Lopez tem que sair em turnê e Ben Affleck terá que se sacrificar pelo casal e fazer todos os preparativos para a mudança.

Ben Affleck fará toda a mudança sozinho

Agora Affleck terá que cuidar de tudo relacionado à mudança com os cinco filhos dele e dela, e está disposto a fazer o que for preciso para que eles tenham um bom relacionamento com sua esposa. Quando toda a mudança for feita em sua nova mansão, isso permitirá Lopez para ficar mais calmo e deixar para trás todos os problemas entre eles.

Segundo fontes próximas Jennifer Lopeza cantora deixou tudo relacionado à mudança nas mãos de Ben Affleck porque ela está preparando uma nova turnê mundial onde mais uma vez Jennifer Lopez demonstrará por que ela é chamada de Diva do Bronx.

Por outro lado, Ben Affleck já faz alguns anos que tem um perfil mais discreto e está mais dedicado à sua vida privada porque o ator passou por uma série de conflitos complexos com o vício.