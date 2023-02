Beneficiários com NIS final 2 recebem HOJE (14)

Nesta terça-feira (14), a Caixa Econômica Federal começou a creditar os recursos do Bolsa Família para beneficiários com o NIS final 2. Vale lembrar que em fevereiro parte das famílias contempladas pelo programa de transferência de renda também terão acesso ao Vale Gás, pago bimestralmente pelo governo federal.

O valor do Auxílio Gás equivale a 100% do custo médio do botijão de 13 quilos. De acordo com o governo federal, a média do GLP é calculada pela pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Calendário de pagamento de fevereiro

No mês de fevereiro, os pagamentos do Bolsa Família começaram a ser liberados no dia 13 e devem ser concluídos até o dia 28. É importante lembrar que o crédito dos recursos é feito na conta Poupança Social Digital da Caixa, levando em consideração o final do número NIS do beneficiários. Confira o calendário de pagamento:

NIS final: Data de pagamento: 1 13/02 2 14/02 3 15/02 4 16/02 5 17/02 6 22/02 7 23/02 8 24/02 9 27/02 0 28/02

Além da possibilidade de sacar o dinheiro, a movimentação dos recursos pode ser feita por meio do aplicativo Caixa TEM. No App, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS, os beneficiários podem pagar contas, fazer transferências e até mesmo realizar compras utilizando o cartão de débito virtual.

Para sacar os recursos, o responsável familiar deve se dirigir até uma agência da Caixa ou em uma casa lotérica e apresentar o cartão do programa e um documento oficial de identificação. É importante lembrar que os recursos ficam disponíveis para saque ou movimentação por até 120 dias.

Reformulação do Bolsa Família

Durante sua campanha eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou claro sua intenção em reformular o Bolsa Família. Apesar das regras ainda não terem sido mudadas completamente, a intenção do governo federal é acrescentar uma parcela adicional e revisar a lista de beneficiários ainda no primeiro trimestre de 2023.

Segundo informações disponibilizadas por Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, a parcela extra de R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos deve começar a ser paga no próximo mês. “Teremos o pagamento, a partir de março, do novo Bolsa Família acrescido dos R$ 150 por criança com até 6 anos, para famílias beneficiárias que preenchem os requisitos” disse.

Além do acréscimo para beneficiários que tenham crianças de até seis anos no núcleo familiar, o governo federal deve realizar um pente fino no Bolsa Família, visando atender as pessoas que mais precisam do auxílio. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, durante o governo Bolsonaro mulheres de famílias unipessoais foram incluídas no programa.

“Uma parte considerável que estará passando pelo crivo dessas atualizações. São cerca 10 milhões [de benefícios], desses, temos cerca de 6 milhões que são aqueles que estamos olhando com prioridade, onde estão as famílias unipessoais, que entraram principalmente nesse último período”, afirmou Wellington Dias. Para o ministro, a prioridade do Bolsa Família é atender famílias em situação de extrema pobreza e insegurança alimentar.