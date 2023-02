Benefício do Estímulo de Mercearia: Quem recebe $ 900 de Estímulo de Mercearia?

EUA inflação aumentou no último ano após a pandemia de COVID-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, ambas as quais afetaram a vida de americano cidadãos.

Como resultado, os idosos têm lutado para sobreviver e buscam um incentivo financeiro do governo para obter alimentos saudáveis ​​e nutritivos.

Quem recebe $ 900 de estímulo de supermercado?

Fala-se sobre o chamado cheque de estímulo de supermercado de $ 900 para pessoas com mais de 60 anos, mas o governo federal não aprovou nenhum financiamento adicional em 2022 e 2023.

Embora os idosos ainda tenham a opção de reivindicar fundos de estímulo anteriores e benefícios associados ao preencher uma declaração de imposto do ano anterior, para obter benefícios de mercearia, eles devem participar de outros esquemas.

Benefício de Subsídio de Mercearia do Medicare

Os Estados Unidos têm um problema com uma alimentação saudável e é por isso que existem esquemas como o Medicare Grocery Allowance Benefit. Ele permite que os beneficiários comprem uma variedade de alimentos saudáveis ​​nas mercearias participantes do programa.

A lista de alimentos cobertos pelo esquema Grocery Plus inclui frutas e vegetais frescos, kits de saladas, laticínios, carnes e frutos do mar, feijões e legumes, grãos como aveia, cereais, arroz e macarrão, produtos e refeições congelados, alimentos batidos e barras, água e água vitaminada e muito mais.

No entanto, você não pode usar o cheque para comprar itens não alimentícios, itens para animais de estimação, fórmulas para bebês, doces, salgadinhos, sobremesas, assados ​​frescos, refrigerantes, tabaco, bebidas alcoólicas e itens de cafeteria.

Benefícios do SNAP para idosos

Segundo o governo dos EUA, cerca de cinco milhões de idosos recebem assistência financeira por meio do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) para cobrir suas necessidades nutricionais básicas.

As famílias idosas podem ter até $ 4.250 em recursos contáveis ​​e ainda ser elegíveis para benefícios do SNAP se pelo menos um ou mais membros tiverem mais de 60 anos. Embora existam outras restrições, os benefícios mensais máximos geralmente excedem $ 240 por família e variam de acordo com o tamanho da família