Benefícios da Previdência Social: Você pode coletar SS se morar em outro país?

euvivendo fora do Estados Unidos pode afetar o seu Seguro Social pagamentos dependendo do país em que você reside, pois os EUA não estão enviando cheques para determinados países.

O governo dos Estados Unidos explica que morar fora do país significa que o candidato não está em um dos 50 estados, no Distrito de Columbia, em Porto Rico, nas Ilhas Virgens Americanas, em Guam, nas Ilhas Marianas do Norte ou na Samoa Americana há pelo menos 30 dias consecutivos.

Você pode coletar o Seguro Social se você mora em outro país?

A resposta é sim, os cidadãos americanos qualificados podem continuar recebendo pagamentos do Seguro Social se morarem em um país onde os EUA possam enviar cheques.

O mesmo vale para pessoas que não são cidadãs americanas caso consigam provar que estiveram legalmente presentes nos Estados Unidos por um período de 30 dias.

Mas, se você não for cidadão dos EUA ou não atender a uma das condições para pagamentos contínuos, seus pagamentos serão interrompidos depois que você estiver fora dos Estados Unidos por seis meses completos.

“Quando isso acontecer, não poderemos iniciar seus pagamentos novamente até que você volte e fique nos Estados Unidos por um mês inteiro”, explicou um comunicado de imprensa da Administração do Seguro Social.

“Você deve estar nos Estados Unidos no primeiro minuto do primeiro dia de qualquer mês e permanecer até o último minuto do último dia desse mês.

“Além disso, podemos pedir que você prove que esteve legalmente presente nos Estados Unidos durante todo o mês civil.

“Para obter mais informações, entre em contato com a Administração do Seguro Social ou com a Unidade de Benefícios Federais.

“As informações de contato estão na última seção desta publicação intitulada ‘Contato com o Seguro Social’.”

Para quais países os EUA não podem enviar Previdência Social?

A lista de países onde os EUA não podem enviar pagamentos inclui Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.