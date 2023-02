Benefícios do CalFresh descontinuados: você pode se inscrever novamente para o CalFresh se for descontinuado?

Ts consequências da pandemia de COVID-19 e das sanções impostas às importações de petróleo da Rússia ainda se fazem sentir em 2023 com a Estados Unidos à beira de uma recessão. Com o estado da Califórnia conhecido por seu notório alto custo de vida, vários residentes, especialmente aqueles de famílias de baixa renda, dependem fortemente de esquemas de bem-estar como o CALFresh.

O que é CALFresh?

No estado da Califórnia, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), que substitui o Food Stamps, é chamado de CALFresh.

Estima-se que cerca de cinco milhões de residentes da Califórnia contam com os benefícios do CALFresh para ajudá-los a atender às suas necessidades nutricionais mensais.

Quem é elegível para receber o CALFresh?

Os critérios de elegibilidade para receber os benefícios do CALFresh dependem exclusivamente do nível de renda, sendo que aqueles que possuem um saldo bancário inferior a 2.001 dólares, ou 3.001 dólares se dividem a casa com alguém com mais de 60 anos ou com deficiência, são elegíveis para receber benefícios.

O programa também está aberto a imigrantes que vivem na Califórnia, desde que tenham morado nos EUA com status qualificado por cinco anos, estejam recebendo assistência relacionada à deficiência ou tenham menos de 18 anos e tenham sido legalmente admitidos em um local de residência legal.

Você pode solicitar novamente o CalFresh se for descontinuado?

Sim, com base em uma renúncia federal em vigor até 30 de junho de 2027, as famílias que tiveram seus benefícios CALFresh rescindidos podem ter sua elegibilidade restaurada proporcionalmente no mês seguinte ao término, sem a necessidade de um novo aplicativo ou uma entrevista, se o agregado familiar resolver os motivos da interrupção nesse mês.

No entanto, as seguintes condições devem ser atendidas: