Benefícios do SNAP de substituição: O que significa substituir seu SNAP?

Teconomia americana ainda está se recuperando dos efeitos de 2022, quando a inflação atingiu a maior alta em 40 anos. Com o preço dos itens de mercearia diários significativamente mais altos do que há um ano, várias famílias no EUAespecialmente aqueles de famílias de baixa renda, começaram a contar com esquemas de bem-estar para ajudá-los a enfrentar esses tempos difíceis.

Um dos esquemas de bem-estar mais populares nos EUA é o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP)que fornece às famílias uma cota mensal para atender às suas necessidades nutricionais.

O que é SNAP?

Administrado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SNAP é um esquema de bem-estar que ajuda as famílias qualificadas a comprar mantimentos e outros itens alimentares, fornecendo-lhes uma injeção mensal de dinheiro por meio do uso de um Cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT).

Estima-se que mais de 26 milhões de americanos ou cerca de 12% da população dos Estados Unidos dependem dos benefícios do SNAP para ajudá-los a atender às suas necessidades nutricionais.

O que é SNAP de substituição?

O valor recebido por meio de benefícios do SNAP pode ser substituído, como após um desastre natural que tenha impactado diretamente a qualidade dos alimentos adquiridos usando um EBT.

Normalmente, o SNAP de substituição é distribuído para aqueles que sofreram uma queda de energia, que por sua vez afetou sua alimentação.

Para determinar a elegibilidade para os benefícios de substituição do SNAP, o Departamento de Serviços Familiares e Infantis (DCFS) trabalhará com os escritórios de serviços públicos locais para determinar se uma determinada área na província foi afetada por uma queda de energia por mais de 24 horas.

Quanto o SNAP de substituição cobrirá?

Na maioria dos casos, O SNAP de substituição cobrirá uma quantidade de valor equivalente da comida perdida. O valor máximo que alguém pode reivindicar por meio do SNAP de substituição é um mês de benefícios do SNAP da família.

O valor do SNAP de substituição será carregado no cartão EBT.