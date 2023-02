Benefícios do UI 2023: O que acontece quando o desemprego acabar na Califórnia?

Testado da Califórnia é um dos estados mais caros para se viver em todo o Estados Unidos da América. De fato, durante a crise do custo de vida que engolfou o país em 2022, os residentes no Golden State testemunharam alguns dos preços de gás mais altos do país, com o aumento do custo de vida criando confusão entre as famílias de baixa renda.

A dor deve continuar em 2023, com a América agora à beira de uma recessão. De fato, várias empresas de tecnologia situadas no estado começaram a implementar demissões em massa, o que, sem dúvida, terá um efeito indireto no restante da comunidade.

Com as perspectivas financeiras para o futuro próximo parecendo terríveis, seria prudente revisar os benefícios de desemprego presentes no estado da Califórnia.

O que são subsídios de desemprego?

No estado da Califórnia, os indivíduos têm direito a receber benefícios de desemprego, desde que tenham sido demitidos por seu empregador por motivos fora de seu controle. Para ser elegível, os indivíduos devem ter trabalhado por um período de 18 meses antes de sua inscrição.

Os benefícios variam de 40 dólares a 450 dólares por semana, com o estado usando sua própria calculadora para determinar o valor final a que você terá direito.

O Departamento de Desenvolvimento de Emprego (EDD) supervisiona todas as reivindicações de desemprego.

O que acontece quando o desemprego acaba na Califórnia?

As reivindicações de desemprego param 12 meses após a emissão de uma reivindicação inicial. É importante observar que uma vez que o período de desemprego termina, os indivíduos não receberão mais valores, mesmo que haja um saldo em seu pedido.

Os indivíduos podem solicitar novamente o subsídio de desemprego desde que tenham obtido o rendimento necessário nos últimos 18 meses e se ainda estiverem desempregados ou a trabalhar a tempo parcial.

Novas reivindicações podem levar cerca de duas a três semanas para serem processadas.