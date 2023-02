Benefícios SNAP 2023: Você pode comprar fórmula para bebês com vale-refeição?

RCriar um filho é uma das coisas mais assustadoras e recompensadoras que um ser humano pode fazer, mas também pode ser extremamente caro e traz muito estresse e confusão.

O Estados Unidos‘ O Programa de Assistência Nutricional Suplementar é projetado para ajudar as famílias a garantir que estejam comendo refeições balanceadas e saudáveis ​​sem gastar muito.

Há uma ampla variedade de itens que podem ser trazidos com os benefícios do SNAP, mais comumente chamados de vale-refeição.

O que o SNAP pode comprar?

Os vales-refeição podem ser usados ​​para comprar uma variedade de alimentos qualificados: frutas e vegetais, carnes, aves e peixes, laticínios, pães e cereais, salgadinhos e bebidas não alcoólicas, sementes e plantas.

A boa notícia para os pais que estão lutando é que eles também podem ser usados ​​para comprar alimentos para bebês e fórmulas infantis, a fim de garantir que os bebês recebam o equilíbrio de que precisam em sua dieta, independentemente das circunstâncias pessoais.

Os benefícios do SNAP só podem ser usados ​​para comprar alimentos para bebês e fórmulas de marca própria, em vez de outras marcas mais caras, mas significa que os pais não precisam tomar uma decisão difícil sobre o que alimentar seu bebê quando os tempos são difíceis.

As fórmulas de marca própria atendem exatamente aos mesmos padrões da FDA das marcas mais caras, como Enfamil e Similac. Eles custam até 50% menos, no entanto. Isso significa que apenas com fórmula para bebês, uma média de 64 dólares por mês pode ser economizada.

O EBT é um sistema eletrônico que permite aos participantes do SNAP pagar pela alimentação usando os benefícios do SNAP. Quando você faz compras em uma loja autorizada pela SNAP, seu cartão de conta SNAP EBT é debitado para reembolsar a loja pela comida que você comprou. Os fundos do SNAP são carregados em sua conta mensalmente.