Bento Gonçalves (RS): 259 vagas em processo seletivo para auxiliar de educação infantil

A Prefeitura do município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio/técnico.

As oportunidades são para o cargo de auxiliar de educação infantil.

O salário é de R$ 1.267,35 mensais.

Vagas e salários Bento Gonçalves – RS

Ao todo, a Prefeitura de Bento Gonçalves – RS oferece 259 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas a seguir:

Nível médio/técnico

Auxiliar de educação infantil – 259 vagas.

O salário oferecido pela Prefeitura de Bento Gonçalves – RS é de R$ 1.267,35 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Bento Gonçalves – RS é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Bento Gonçalves – RS

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Bento Gonçalves – RS têm até o dia 13 de fevereiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo Formulário.

Atribuições de cargo Bento Gonçalves – RS

Auxiliar de educação infantil

É o profissional que, junto ao docente, planeja e oportuniza atividades significativas, considerando o Plano de Estudos e o Plano de Trabalho Docente;

Compete, ainda, responsabilizar-se pelos procedimentos de cuidados das crianças, compreendendo-os como parte integrante da educação e desenvolvimento infantis;

Participar da elaboração, execução e avaliação do regimento escolar, da proposta pedagógica, do plano de estudos e do plano de direção;

Planejar e oportunizar junto ao docente, atividades significativas, respeitando a faixa etária, fase de desenvolvimento e individualidade da criança, considerando a proposta pedagógica, o plano de estudos e o plano de trabalho do docente;

Realizar observações das atividades diárias e registros, visando o acompanhamento do processo de aprendizagem da criança;

Participar das capacitações oferecidas;

Zelar pelo patrimônio público;

Cumprir assiduamente o horário de trabalho;

Auxiliar nas atividades recreativas das crianças, incentivando a participação nas brincadeiras em grupos e estimulando o desenvolvimento sócio-afetivo, físico e mental das mesmas, sustentando existência de regras e normas preestabelecidas;

Cuidar da higiene das crianças, orientando-as e auxiliando-as nas diversas atividades relacionadas, como trocas, banhos, vestir-se, pentear-se, entre outras, oportunizando o desenvolvimento da autonomia;

Auxiliar nas refeições, alimentado as crianças e orientando-as sobre comportamento à mesa e importância da alimentação saudável;

Controlar horários de repouso das crianças assegurando-lhe o bem-estar;

Incentivar ações que oportunizem a vivência de valores como: amizade, solidariedade, respeito e paz, incentivando a ampliação de relações sociais;

Respeitar os direitos das crianças, considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas.

Etapa processo seletivo Bento Gonçalves – RS

O processo seletivo para a Prefeitura de Bento Gonçalves – RS contará com a seguinte etapa:

Análise de títulos de caráter classificatório.

O Resultado Preliminar será publicado no Diário Oficial Eletrônico e, também, no site do município, abrindo-se o prazo para apresentação de recursos, nos termos estabelecidos no Edital.

O processo seletivo tem validade de dez meses podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.