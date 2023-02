Benzema, Messi e Mbappé são finalistas do The Best Award 2022

Tnão houve surpresas nos indicados ao prêmio The Best. Depois de ter sido anunciado em janeiro que 14 jogadores disputariam o título de melhor jogador de 2022, a FIFA nomeou oficialmente os três finalistas: Karim Benzema, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

O trio final de candidatos não é controverso. Com a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo como as principais competições a serem observadas, Benzema e Mbappé estará em busca de seu primeiro troféu The Best, enquanto Messi buscará o segundo depois de garantir a coroa em 2019.

Benzema pode fechar o ano dos seus sonhos

Karim Benzema está de volta à busca por um prêmio individual depois de vencer o prêmio de Jogador do Ano da UEFA na última temporada e se coroar com sua primeira Bola de Ouro em Paris, em outubro.

Benzema, com a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia.CHEMA REYMARCA

Em um 2022 onde o Real Madrid O atacante levou seu time à conquista da LaLiga Santander e da Liga dos Campeões, onde foi artilheiro e melhor jogador em ambas, suas lesões no final do ano limitaram suas chances de levar o troféu para casa.,

A lesão no quadríceps o impediu de disputar a Copa do Mundo do Catar, que seria o palco perfeito para revigorar o desafio.

Messi é o grande favorito

Sem dúvida, 2022 será lembrado como o ano da Lionel Messi. O argentino, depois de inúmeras tentativas frustradas, finalmente conquistou a Copa do Mundo no Catar, coroando-se para muitos como ‘o melhor da história’.

Messi beija a Copa do Mundo.

Agora, o jogador do PSG tem pela frente a chance de levar para casa seu segundo The Best, já tendo vencido Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo em 2019.

Primeira indicação de Mbappé

Notavelmente, esta edição é a primeira vez Kylian Mbappé esteve na lista final.

O francês ainda não conquistou um prestigioso prêmio individual e este The Best pode ser o toque final para um 2022 que mostrou a versão mais decisiva do atacante parisiense.

Mbapp comemora durante a Copa do Mundo no Catar.

Ele foi o artilheiro da Ligue 1 e o melhor jogador do PSG na última temporada. Apesar de Mbappé não ter conquistado sua segunda Copa do Mundo em 2022, ele conquistou a Chuteira de Ouro e marcou três gols na final.

O vencedor será anunciado na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, numa gala onde serão também entregues os prémios de melhor treinador, melhor guarda-redes e melhor onze do ano, entre muitos outros prémios.