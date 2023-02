Benzema não vai forçar regresso à acção no Mundial de Clubes

vocêa menos que haja uma grande surpresa, Karim Benzema estará no avião que levará o Real Madrid a Rabat para o Mundial de Clubes.

Los Blancos enfrentará Al Ahly na quarta-feira às 20:00 CET e o atacante francês deverá estar no banco para a meia-final.

A razão pela qual ele viaja com a equipe é que ele pode estar totalmente apto para a final, mas Carlos Ancelotti não se espera que corra quaisquer riscos que possam resultar em um revés de lesão.

Sua batida será avaliada nos próximos dias e Real MadridA comissão técnica do clube avaliará se ele participará de uma possível final.

Real Madrid estão cientes de que seu calendário congestionado em fevereiro e março inclui jogos que determinarão se a temporada será considerada um sucesso.

Los Blancos estão oito pontos atrás Barcelona na tabela da LaLiga Santander e enfrentarão os Blaugrana na Copa del Rey.

Sua primeira semifinal contra Barcelona será no dia 2 de março, enquanto a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões com o Liverpool será disputada no dia 21 de fevereiro.

Los Blancos também têm um derby de Madrid em casa contra Atletico Madrid em 26 de fevereiro, bem como o Clasico na Catalunha em meados de março.

Benzema pegou uma batida em seu jogo contra Valência no Estádio Santiago Bernabéu.

Após sofrer uma distensão muscular, foi substituído por Rodrigoque deve ser titular na semifinal do Mundial de Clubes.

Ancelotti sabe que Benzema é um jogador importante para Real Madrid. O francês já sofreu algumas lesões nesta temporada que o obrigaram a perder oito jogos da LaLiga e dois da Liga dos Campeões.

Ele já ajudou sua equipe com seus objetivos em 2023, mas Real Madrid preciso dele para estar totalmente apto para a Liga dos Campeões.