Benzema não viajará a Pamplona para jogo contra o Osasuna

karim Benzema não viajará com Real Madrid para Pamplona, ​​onde Los Blancos jogarão contra saúde no sábado à noite.

O atacante do Real Madrid sofreu uma série de golpes no jogo de quarta-feira contra Elcheo que torna sensato que ele descanse, especialmente tendo em vista a viagem da próxima terça-feira para Liverpool para jogar a primeira mão da Liga dos Campeões rodada de 16.

O capitão do Real Madrid jogou quase 80 minutos contra o Elche, marcando dois gols em dois pênaltis. Na verdade, ele pode ser visto conversando com Carlos Ancelotti no segundo tempo antes de ser substituído por Mariano. Benzema sofreu algumas contusões no jogo contra o Elche e não viajará para Pamplona no sábado.

A principal prioridade do Real Madrid, apesar da vitória de quarta-feira que o mantém vivo na luta pela LaLiga, é a Liga dos Campeões. A partida em Anfield está no calendário do Real Madrid há vários meses.

Para o jogo no El Sadar, de qualquer forma, Ancelotti tem Vinícius Jr de volta, que na quinta-feira treinou com os demais companheiros em Valdebebas depois de descansar com a permissão do técnico nos dias anteriores à partida contra o Elche, jogo que não pôde disputar devido a suspensão. Thibaut Courtoisque esteve ausente nos últimos três jogos pelos Blancos devido a um problema muscular já superado, também chegará para o jogo de sábado.

Toni Kroos foi o grande ausente do treino. O meio-campista alemão, que ainda está de fora, se recupera de uma gastroenterite que o impediu de jogar contra o Elche. Ele não está descartado para o próximo jogo, mas continua sendo uma séria dúvida.