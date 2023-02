Bernice Burgos agora está sendo associada a Jaylen Brown da NBA, depois de Drake

Bernice Burgos é uma modelo e influenciadora que está ganhando força em sua conta do Instagram e agora há rumores de ser o interesse amoroso de Jaylen Brown. Burgos teria namorado Drake no passado.

O modelo, influenciadora e empreendedora revelou uma comemoração de dia dos namorados bem romântica, com pétalas de rosas no chão e tudo.

Burgos não revelou com quem passou, porém, a maioria dos comentários no post foi sobre como Jaylen Brown tratou-a bem.

Bernice Burgos é considerada muito próxima de Jaylen Brown

Berenice tem 7 milhões de seguidores no Instagram e está no ramo há algum tempo, ela já apareceu em muitas capas de revistas e também estrelou um videoclipe de Rick Ross. Ela também iniciou sua própria linha de roupas em 2017 e está prosperando.

A modelo foi romanticamente ligada a um terço dos Migos, Quavopois eles estavam se divertindo durante o Jogo das estrelas de 2018.

Antes disso, começaram a circular rumores de que ela estava namorando Drake e que eles fizeram uma ótima viagem para a Austrália juntos.

Quando ela foi entrevistada no Programa de rádio do Breakfast Club em 2017 ela disse “Drake, eu vou te contar uma coisa sobre Drake. Ele é a pessoa mais doce de todas”,.

Quavo, Drake e TI

Burgos elaborou “Ele sempre foi bom para mim e eu sempre fui bom para ele. Irei ao casamento dele agora mesmo se ele se casar. Ele com certeza vai me convidar. Por que não? Eu sou legal.”

Burgos também namorou TI em 2017 e quando as coisas estavam indo bem para eles, ela descobriu que o ator e rapper ainda era casado com Tiny e terminou as coisas imediatamente.

“Bernice não namora homens casados”, disse uma fonte próxima ao ex-casal ao Hollywood Life em 2018.

“Quando ela estava com TI, ela acreditava plenamente que ele estava separado de Tiny e em processo de divórcio. Ela tem muitos homens atrás dela. Ela não precisa de um homem casado.”

A fonte concluiu: “Ela espera que ele não a esqueça e lamenta a perda”.