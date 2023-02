Betha Sistemas ABRE CARGOS presenciais e REMOTOS

A Betha Sistemas, empresa que é especialista e líder de mercado no desenvolvimento de soluções de tecnologia para a gestão pública, está em busca de novos funcionários para compor sua equipe. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, conheça os cargos abaixo e suas respectivas localidades:

ANALISTA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS II – Criciúma – SC – Efetivo;

ANALISTA DE SUPORTE E IMPLANTAÇÃO III – Criciúma – SC – Efetivo;

ANALISTA DE SUPORTE E IMPLANTAÇÃO II – Criciúma – SC – Efetivo;

ANALISTA DE SUPORTE E IMPLANTAÇÃO I – Criciúma – SC – Efetivo;

ANALISTA DE SUPORTE E IMPLANTAÇÃO II – Rio do Sul – SC – Efetivo;

ANALISTA DE SUPORTE I – Criciúma – SC – Efetivo;

ADVOGADO COMERCIAL – Criciúma – SC – Efetivo;

ANALISTA ADMINISTRATIVO – Criciúma – SC – Efetivo;

ANALISTA DE ATRAÇÃO E RETENÇÃO – Criciúma – SC – Efetivo;

ANALISTA DE SISTEMAS – Criciúma – SC e Remoto – Efetivo;

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO – EXCLUSIVA PCD – Criciúma – SC e Remoto;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – EXCLUSIVA PCD – Criciúma – SC – Efetivo;

CONSULTOR DE ALIANÇAS E PARCERIA – Criciúma – SC – Efetivo;

CONSULTOR DE VENDAS – Curitiba – PR – Efetivo;

COORDENADOR DE SUPORTE E IMPLANTAÇÃO – Criciúma – SC- Efetivo;

DESENVOLVEDOR FULL STACK – Criciúma – SC e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Betha Sistemas e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Betha Sistemas, é importante destacar que a empresa conta com mais de 600 mentes criativas que unem tecnologia e inovação em um único propósito: tornar as cidades mais eficientes e as pessoas felizes.

Além disso, nesses 37 anos, alcançou muitas conquistas das quais se orgulha, mas sem dúvidas, a mais valiosa delas são as pessoas que fazem parte da empresa, investindo seu tempo e esforço em prol do seu propósito.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!