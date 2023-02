Betim inicia a semana com 102 vagas de emprego para 38 profissões

A cidade de Betim inicia a semana com 102 vagas de emprego, distribuídas entre 38 diferentes profissões. As chances são disponibilizadas pela Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) do município, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Há vagas para os cargos de açougueiro, ajudante de borracharia, almoxarife, assistente administrativo, assistente administrativo operacional, assistente de engenharia elétrica, assistente financeiro, atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, auxiliar de mecânico, auxiliar de planejamento e controle de produção (PCP), auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, consultor de vendas de proteção veicular, copeiro, cozinheiro, eletricista, empregada doméstica, encarregado de oficina mecânica, estágio em administração ou processos gerenciais, estágio de vendas, inspetor jr, inspetor pleno, motorista entregador (categoria B), operador de caixa, pintor industrial, técnico industrial em elétrica, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência anterior e escolaridade a partir do ensino fundamental.

É importante notar, ainda, que as vagas são rotativas e, portanto, podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

A pré-seleção dos candidatos será feita de forma remota por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, disponível aqui. Aqueles que não tiverem acesso à internet poderão comparecer pessoalmente na Seter, localizada na rua Tito Pedrosa, 55, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A relação completa das oportunidades ofertadas e seus requisitos pode ser consultada no site da prefeitura. Clique aqui para acessar e obter mais detalhes sobre as vagas.

Outras informações poderão ser obtidas diretamente pelo (31) 3531-1268.