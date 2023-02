Between the Links: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski, UFC 284 fallout, Andrade x Blanchfield

No último sábado à noite, Islam Makhachev derrotou Alexander Volkanovski em uma das lutas mais fascinantes da memória recente no UFC 284, mas também se tornou uma das lutas mais divisivas em seu rescaldo.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, o painel discutirá as consequências da primeira defesa do título dos leves do UFC de Makhachev contra o campeão dos penas, as ações de ambos os lutadores saindo da luta campeão contra campeão e outras narrativas associadas a isso . Além disso, os tópicos incluem o desempenho impressionante de Yair Rodriguez contra Josh Emmett para conquistar o título interino dos penas, como ele enfrentará Volkanovski, se essa luta será a próxima, o melhor do resto do UFC 284, neste fim de semana em esportes de combate com o UFC Vegas 69 encabeçado por Jessica Andrade vs. Erin Blanchfield, evento KnuckleMania do BKFC e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a tão esperada luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Luke Thomas, do Morning Kombat.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.