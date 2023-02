Between the Links: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski, UFC 284, McGregor x Chandler, Bellator 290

Islam Makhachev tentará defender seu título dos leves do UFC pela primeira vez contra o lutador nº 1 do mundo e o campeão dos penas Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 284. Com tanto em jogo do ponto de vista do legado, é o título de sábado lutar a luta mais arriscada da história do UFC?

Em uma nova edição do Between the Links, o painel vai discutir o incrível headliner do título dos leves entre Makhachev e Volkanovski, a promoção para a luta e o que está em jogo fora do cinturão até 155 libras. Além disso, os tópicos incluem o restante do card de sábado, Dana White anunciando o retorno de Conor McGregor no último sábado para enfrentar Michael Chandler como treinador no The Ultimate Fighter, e no octógono ainda este ano, a estreia do Bellator na CBS com o Bellator 290 e o UFC Vegas 68 no fim de semana passado, o que vem a seguir para Derrick Lewis após sua terceira derrota consecutiva e muito mais.

O apresentador Mike Heck moderará a luta entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e o repórter James Lynch.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você obtenha seus pods.