Between the Links: Jake Paul vs. Tommy Fury, Erin Blanchfield brilha, UFC Vegas 70 vs. Bellator 291

Neste domingo, Jake Paul volta aos ringues de boxe e está escalado para finalmente enfrentar Tommy Fury. A questão é, essa luta tem quase o burburinho de qualquer uma das lutas recentes de Paul, ou as pessoas se importam com isso?

Em uma nova edição do Between the Links, o painel discutirá a luta de boxe de domingo na Arábia Saudita e por que o burburinho parece muito baixo para esta em comparação com suas lutas com Anderson Silva, Tyron Woodley ou Ben Askren. Além disso, os tópicos incluem a vitória massiva de Erin Blanchfield sobre Jessica Andrade no UFC Vegas69 e se ela deve lutar pelo título em seguida, ou fazer outra luta em seu currículo, os cards do UFC Vegas 70 e Bellator 291 deste fim de semana, os principais eventos entre Ryan Spann e Nikita Krylov, assim como a luta pelo cinturão dos meio-médios do Bellator entre Yaroslav Amosov e Logan Storley, o tão esperado retorno de Tatiana Suarez, outras notícias e notas, incluindo um potencial enterro da machadinha entre Jon Jones e Daniel Cormier antes do UFC 285, e muito mais.

O apresentador Mike Heck será acompanhado por Jed Meshew, do MMA Fighting, para discutir as maiores histórias do MMA e além.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

