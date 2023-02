Beyonc agora tem o maior número de prêmios Grammy da história, aqui está quem ela agradeceu

Beyoncé quebrou um recorde histórico no 65º Grammy Awards de hoje. A superestrela se tornou a vencedora da maioria dos Prêmios da Academia de Gravação com 32 e em seu discurso, ela agradeceu a Deus, seus pais e a comunidade queer.

A emoção estava no auge dentro do Crypto Arena, em Los Angeles, Califórniaonde já começou a 65ª edição do Grammy Awards, que como todos os anos homenageia os mais destacados do mundo fonográfico, e que nesta edição especial abre a possibilidade de que o superstar Beyoncé faz história na cerimônia icônica.

A empresária nascida há 41 anos em Houston, Texas, também se tornou a artista com mais indicações, 88, de todos os tempos, podendo ser coroada esta noite como a vencedora absoluta do gramofone ao longo da história, acima de estrelas como Michael Jackson, Paul McCartney e Aretha Franklin.

Neste domingo, a artista de “Love on top” se tornou a principal indicada: Álbum, Canção e Gravação do Ano, Melhor Canção de R&B por Cuff It, Performance de R&B por Virgo’s Groove, Performance de R&B Tradicional por Plastic Off the Sofa e Canção Escrito para mídia visual para Be Alive, também indicado ao Oscar, pela trilha sonora de King Richard.

Beyoncé estava ganhando prêmios enquanto estava presa no trânsito de Los Angeles

A primeira vitória de Beyoncé no Grammy foi anunciada durante a cerimônia de pré-transmissão: Melhor Gravação de Música Eletrônica Dance, para Break My Soul, sendo a primeira vez que a artista vence na categoria.

Depois disso, Beyoncé ganhou o Grammy de Melhor Performance de R&B Tradicionale por Plastic Off the Sofa e, uma vez iniciada a gala, foi distinguida com o prémio de Melhor Canção R&B com Cuff It, perfazendo um total de 31 gramofones conquistados pela estrela, o que a coloca ao nível do saudoso maestro de música clássica Georg Solti, que até agora detém a mesma conquista.

O número 32 do Grammy veio para Beyoncé com Melhor Álbum Dance/Eletrônico por seu Reinassance, quebrando o recorde de todos os tempos.

“Obrigado, tento não me emocionar muito, quero agradecer a Deus, também ao meu tio Johnny, que não está aqui, mas está aqui em espírito. meus pais, meu pai, minha mãe, por me amar e me incentivar , ao meu lindo marido, aos meus três filhos que estão em casa assistindo. À comunidade queer por seu amor e por abraçar esse gênero”, ela expressou visivelmente emocionada.