Beyoncé faz história: ganha 2 Grammys, vitória de Viola Davis faz dela um EGOT

Beyonc já ganhou dois Grammys no domingo, aproximando-a de sua busca por ser a artista mais condecorada da história do programa.

Durante a cerimônia de pré-transmissão do Grammy, Beyoncé ganhou pela primeira vez na categoria de melhor gravação de música dance-eletrônica por “Break My Soul”. Ela também ganhou o prêmio de melhor performance de R&B tradicional por “Plastic Off the Sofa”.

Beyoncé, que já soma 30 prêmios, precisa apenas de mais duas vitórias para superar o recorde da falecida maestrina húngara-britânica Georg Solti, que tem 31 Grammys. Solti detém o recorde desde 1997.

É a primeira vez que Beyoncé é indicada na categoria de dança. Seu sétimo projeto de estúdio concorre ao prêmio de melhor álbum de música dance-eletrônica.

Beyoncé entrou na cerimônia de domingo como a principal indicada, incluindo álbum, música e gravação do ano. Se ela vencer em qualquer uma dessas categorias principais, será a primeira desde que recebeu o prêmio de música do ano por “Single Ladies” em 2010.

Muni Long – candidata a melhor artista revelação – venceu Beyoncé na categoria de melhor performance de R&B por CONFIRA “Hrs. and Hrs”.

As outras indicações de Beyoncé incluem melhor canção de R&B por “Cuff It” e canção escrita para mídia visual por “Be Alive”, a canção indicada ao Oscar da trilha sonora de “King Richard”.

Essa é uma das principais histórias da cerimônia de domingo com vários dos maiores nomes da música que estão concorrendo às principais honras da noite – Harry Styles, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, ABBA e Lizzo estão todos entre os indicados para o álbum de o ano. Adele se junta a eles na competição de recorde do ano.

Viola Davis agora é um EGOT – um termo para aqueles que ganharam um Emmy, Grammy, Oscar e Tony – depois de ganhar o prêmio de melhor livro de áudio, narração e gravação de narrativa. O ator fez um discurso emocionado e disse enfaticamente “Eu simplesmente EGOT” depois que ela marchou no palco para receber seu prêmio.

“Oh, meu Deus”, disse ela. “Escrevi este livro para homenagear Viola, de 6 anos, para honrá-la, sua vida, sua alegria, seu trauma, tudo”, disse. Davis disse. “Tem sido uma jornada.”

Brandi Carlile fez uma rara aparição durante a pré-televisão de um grande artista. A cantora apareceu depois que CONFIRA “Broke Horses” ganhou o prêmio de melhor performance de rock e melhor canção de rock, um prêmio para compositores.

“É rock ‘n’ roll, cara”, disse um sorridente Carlile, que correu no palco com alguns membros de sua banda. “Eu não posso te dizer o quanto isso significa para nós. Nascemos e crescemos em Seattle. Quando conheci esses caras há 22 anos, decidimos formar uma banda.”

Carlile co-escreveu “Broken Horses” com os irmãos gêmeos Phil e Tim Hanseroth.

“Oh meu Deus, isso é incrível”, disse ela. “Oh, eu nunca mais serei o mesmo.”

Kendrick Lamar ampliou seu recorde na categoria de melhor performance de rap com seu sexto troféu de carreira por “The Heart Part 5”, que também reconheceu sua composição como vencedora de melhor canção de rap.

O Universidade Estadual do Tennessee A Marching Band venceu nomes como Willie Nelson para ganhar o prêmio de melhor álbum gospel de raízes por “The Urban Hymnal”. A indicação da banda marcou a primeira vez que uma banda marcial universitária foi indicada na categoria.

Sir the Baptist aceitou o prêmio pela banda, usando seu discurso de aceitação para destacar como as faculdades e universidades historicamente negras como o estado do Tennessee são subfinanciadas, dizendo que ele teve que “colocar meu último centavo para nos fazer cruzar a linha”.

Trevor Noah apresentará a transmissão ao vivo da Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, a partir das 20h. Oriental sobre CBS e Paramount+. O show contará com apresentações de coelho mau, Maria J. BligeSam Smith, lizzo bem como tributos musicais especiais aos falecidos músicos Takeoff, Loretta Lynn e Christine McVie.

Mas com 91 categorias do Grammy, a maioria dos prêmios é entregue durante a cerimônia de estreia transmitida ao vivo pela Recording Academy.

Poderia haver muitos outros primeiros: Se coelho mau ganha o álbum do ano com “Un Verano Sin Ti”, seria a primeira vez que um álbum em espanhol levaria para casa o prêmio máximo. Taylor Swift, cujo último álbum “Midnights” não foi elegível para o Grammy deste ano, pode ganhar seu primeiro troféu de música do ano com “All Too Well”. Uma vitória de Adele como música do ano por sua faixa “Easy on Me” faria dela a artista mais condecorada na categoria com três vitórias, as outras vindo de seus megahits “Hello” e “Rolling in the Deep”.

O Grammy deste ano também introduziu várias novas categorias, incluindo uma para composição de música para videogame, que foi para a trilha sonora de “Assassins Creed: Valhalla”.

Ozzy Osbourne ganhou dois Grammys, consolidando o rejuvenescimento do deus do metal no final da carreira.

“Degradation Rules” de Ozzy Osbourne com Tony Iommi ganhou o prêmio de melhor performance de metal e seu álbum “Patient Number 9” ganhou o prêmio de melhor álbum de rock.

No início deste ano, Osbourne anunciou o cancelamento de suas datas de turnê de 2023 no Reino Unido e continente Europa e que sua saúde provavelmente o impediria de fazer turnês novamente.

O show deste ano marca um retorno a Los Angeles depois que a pandemia primeiro atrasou, depois forçou o Grammys para se mudar para Las Vegas no ano passado. Noah também foi o anfitrião da cerimônia, que viu Jon Batiste levar para casa o álbum do ano.