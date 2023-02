Beyoncé quebra recorde de mais Grammys ganhos por qualquer artista

A cantora ganhou seu 32º Grammy Award relativamente cedo na noite de domingo – levando para casa a honra de Melhor Álbum Dance/Eletrônico para colocá-la no topo. Ela pode facilmente ganhar mais, pois ainda há mais prêmios para ganhar – e ela está concorrendo a algumas das maiores categorias que ainda não foram anunciadas – incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano.