Big Data sobre as contratações do Real Madrid para a próxima janela de transferências

RO técnico do eal Madrid, Carlo Ancelotti, afirma que seu clube não precisava se envolver na janela de transferências de janeiro, graças ao bom planejamento que significava que seu time não precisava.

Porém, o fato é que, com o passar dos jogos do campeonato, parece que o plantel do Real Madrid está a ficar aquém, ou pelo menos é essa a impressão que dá o número de lesões que a equipa vem sofrendo, sobretudo depois do pós-final. Retorno da Copa do Mundo.

Sem ir mais longe, o treinador italiano enfrenta este próximo Mundial de Clubes com até seis ausentes em suas fileiras, cada um importante: Thibaut Courtois, Eder Militão, Lucas Vázquez, Ferland Mendy, Eden Hazard e Karim Benzema.

Do jeito que as coisas estão, é claro que Real Madrid deve se concentrar em quatro posições se, como Ancelotti ele mesmo afirma, eles querem fortalecer o planejamento para a temporada 2023/2024.

Além de nomes como Kylian Mbappé e Erling Haalandque neste momento se encontram em standby, a MARCA associou-se à consultora especializada na análise estatística de jogadores e equipas, Driblabpara identificar vários jogadores que poderiam compensar certas deficiências do plantel do Real Madrid.

Deixado para trás

Levando em conta várias considerações, como o fato de que David elogia poderia jogar aqui; que Ferland Mendy poderia sair, que frança garça vai voltar; e, fundamentalmente, que não parece que o Real Madrid vá gastar muito nessa posição porque seu planejamento talvez esteja indo em outra direção…. Um nome muito interessante é Milos Kerkez.

Húngaro, de 19 anos e jogador que o Milan deixou escapar para o AZ Alkmaar, Kerkez encaixa muito bem com o tipo de personalidade que se deve ter no Real Madrid e com o impacto ofensivo e defensivo que o torna compatível com Vinicius Junior.

“Nos dados ele sai muito bem e é um jogador com um futuro espetacular”, explica Driblab.

“Fizemos uma comparação Kerkez vs Fran Garcíacaso o Real Madrid venda Fran por mais dinheiro depois de comprá-lo e tenha outras opções em mente.”

Kerkez, Alaba and Eduardo Camavinga poderia ser um cenário viável se Mendy sai e usam o dinheiro arrecadado em outras áreas.

De volta

“Uma possibilidade maior de gasto poderia ser na lateral direita com Reece James”, continua o Drilab.

“Ele é um jogador que está no radar e acreditamos que como titular no curto prazo, ele é a melhor opção.”

Da mesma forma, é muito provável que o Real Madrid continue a usar Antonio Rudiger, Eder Militão, Dani Carvajal e Lucas Vázquezporque os dois espanhóis estão contratados e os outros dois podem apresentar qualidade pontual.

Anexamos um gráfico de Vinícius Tobias porque como opção futura, o Real Madrid já tem um jogador com muito potencial no Castilla.

Meio-campo

A opção de Jude Bellingham como um meio-campista total, que adiciona uma capacidade de quebrar nas entrelinhas, é óbvio.

Mesmo assim, ele replicaria algumas das características e funções de Camavinga e Fede Valverde e, em caso de perda Toni Kroos e/ou Luka Modric no mesmo verão, o Real Madrid precisaria de um meio-campista para controlar e administrar a posse de bola.

“Os perfis mais adequados que acreditamos serem Bernardo Silva e Alexis MacAllisterdado que Enzo Fernandez partiu para o Chelsea”, reconhece Driblab.

O médio português já queria deixar o Manchester City, tem 28 anos e tem jogado muito mais recuado do que antes, por isso é um perfil ideal.

Bernardo Silva e Alexis MacAllister.EFE / GETTY IMAGES

McAllister é uma opção de classificação inferior com menos personalidade, mas um grande talento para misturar o jogo.

Avançar

Há um aspecto importante a ter em mente aqui: Endrick chega em 2024.

Nesse sentido, devemos estar cientes de que o Real Madrid já teria incorporado um ‘futuro substituto de Benzema’, como Iker Bravomais a chegada de Endricktalvez deva tender para um atacante muito diferente de todos esses.

Tal como está, este jogador deverá adicionar profundidade e capacidade de criar as suas próprias jogadas, de forma a poder complementar Endrick, mesmo que Endrick é implantado como um segundo atacante ou ala direito.

“Nosso perfil é Randal Cor do Eintracht Frankfurt, que poderia sair sem pagar muito dinheiro”, disse Driblab.

É um atacante com falta de retenção de bola e um pouco de qualidade no ataque quando articulado com os demais, mas em troca cai muito fundo, com muito drible e grande potência, acrescentando uma nuance que neste momento só Vinicius traz.

O atacante, também lembrado por o mano a mano contra Dibu Martinez na final da Copa do Mundo do Catar, chegou de graça no verão passado do Nantes.

Na França, ele já está entre os candidatos a sair no próximo verão para um grande clube europeu por entre 80 e 100 milhões de euros.