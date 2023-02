Bill Belichick lança luz sobre viagem de golfe em que pensou que Tom Brady estava prestes a morrer

Patriotas da Nova Inglaterra treinador principal Bill Belichick compartilhou detalhes do tempo em uma viagem de golfe quando ele pensou que o lendário quarterback Tom Brady poderia falecer.

Os dois trabalharam juntos por muitos anos na patriotas e é onde Brady tornou-se o melhor que já existiu, ganhando vários Super Bowls.

Muito foi falado na época sobre uma desconexão entre os dois, mas isso nunca foi abordado por nenhum deles.

Impacto positivo

Belichick apareceu recentemente no ‘Let’s Go!’ podcast hospedado por Brady e conversaram sobre o impacto que tiveram nas carreiras de sucesso um do outro.

No final da conversa, Belichick contou uma história que surpreendeu os fãs do esporte, envolvendo uma partida de golfe em Pebble Beach.

“Então Tom e joguei no Pro-Am por três dias lá fora, e acho que se pudesse resumir Tom Brady em uma foto, seria no 6º inteiro e parecia que seria para a direita saindo do tee”, Belichick disse.

“E nós chegamos lá e ele estava de pé sobre o penhasco e disse ‘Acho que posso ver’. E ele leva seu taco até lá, e eu só posso ver de seus ombros para cima. Agora são 200 pés até as rochas, não há como ele sobreviver a esta queda ” Belichick adicionado.

“Agora estou olhando para o maior zagueiro, nosso craque, quero dizer Tom Brady está literalmente parado em uma maldita saliência e ele acertou a bola na borda e de alguma forma no gramado.”

“Nunca estive tão preocupado com Tom fisicamente quando o vi parado naquela saliência tentando acertar a bola naquele gramado”, Belichick adicionado.

Até Brady O próprio concordou que levou as coisas um pouco longe demais naquele dia.

“Eu fiz um monte de coisas estúpidas na minha vida, um monte de merda estúpida”, Brady respondeu. “Estou feliz por não ter pago o preço final por esse, porque poderia ter sido ruim.”