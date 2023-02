Bill Bellamy diz que Grammy tem música do ano e tributo ao hip hop errado

aniversário de 50 anos da performance de hip-hop no no #GRAMMYs por alguns dos grandes nomes, incluindo RunDMC, LL Cool J, Salt N Peppa, Ice T, Queen Latifah, Wu-Tang, Big Boi, Busta Rhymes, Missy Elliott, Nelly, Too Short, GloRilla, The Roots e muito mais… pic.twitter.com/HmGB0bvGZX

—Leon Carrington (@LeonCarrington) 6 de fevereiro de 2023

@LeonCarrington