Billie Eilish obtém ordem de restrição contra intruso sem camisa

Boas notícias para Billie Eilish … um juiz concedeu a ordem de restrição temporária da cantora contra um homem sem camisa que ela pegou espreitando do lado de fora de sua casa em Los Angeles.

Como relatamos pela primeira vez, Billie voltou para sua casa na noite de segunda-feira apenas para encontrar Black em pé sem camisa fora da janela da sala quando ela acendeu as luzes. Ainda mais assustador, Black estava olhando diretamente para Billie através do vidro.

Billie diz que revisou as imagens de segurança de sua casa no início do dia … o vídeo supostamente mostrava Black andando pela propriedade dela, tirando a roupa e até mesmo usando o chuveiro ao ar livre.