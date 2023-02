Biografia de Michael Jackson já está criando debate: vai glorificar um homem que abusou de crianças

Já poucos dias ouvimos a notícia de que Michael Jacksonsobrinho de, jaafar jackson, interpretará o Rei do Pop no próximo filme biográfico sobre o cantor. Este filme, ‘Michael’, ainda não tem data de lançamento – alguns apontam para 2024 – mas já está causando polêmica. O diretor do documentário ‘Leaving Neverland’, e juncoacendeu o pavio em comentários feitos ao The Guardian.

Este documentário estreou no Festival de Cinema de Sundance em janeiro de 2019, disponível gratuitamente no RTVE Play, e mostra um dos supostos lados mais sombrios de Michael Jackson conversando com duas crianças, James Safechuck e Wade Robsonque supostamente foram abusados ​​por anos pelo artista americano.

A versão apresentada em ‘Leaving Neverland’ foi questionada em inúmeras ocasiões. Até mesmo outros documentários, como ‘Michael Jackson: Pursue the Truth’, da Amazon Prime, lançado em agosto de 2019, entre outros, questionam a representação do Rei do Pop em e junco‘s produção, que foi indicada para cinco prêmios Emmy.

As críticas de Dan Reed ao novo filme biográfico de Michael Jackson

“Ninguém está falando em cancelar este filme, que vai glorificar um homem que estuprou crianças. Parece que a imprensa, seus fãs e muitos mais velhos que cresceram amando Jackson estão dispostos a deixar de lado o relacionamento doentio com as crianças e seguir a música”, afirmou sem rodeios em seu artigo.

Além disso, o diretor de ‘Leaving Neverland’ enviou uma mensagem no The Guardian aos responsáveis ​​pela nova cinebiografia sobre o artista: “Eu digo aos cineastas: como vocês retratarão o momento em que Jackson, um marmanjo na casa dos 30 anos, pega uma criança pela mão e a conduz para aquela sala? Como você descreverá o que acontece a seguir?”

A conclusão de e juncoO texto é devastador: “Ao contornar a questão da JacksonCom a predileção de dormir com crianças pequenas, ele está transmitindo uma mensagem a milhões de sobreviventes do sexo infantil. Essa mensagem é: se um pedófilo for rico e popular o suficiente, a sociedade o perdoará”.