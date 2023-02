Biomedical CONTRATA em capital do Sudeste

A Biomedical, empresa genuinamente brasileira, que atua com alto padrão de qualidade e tecnologia no setor de produtos médicos, está em busca de profissionais para o cargo de assistente de vendas. Desse modo, caso você esteja em Belo Horizonte e queira saber mais, veja os detalhes do cargo:

Assistente de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Será responsável por realizar os registros de pedidos no ERP – D365; Atendimento às demandas da equipe comercial relacionadas aos faturamentos de clientes; Emissão e análise de relatórios do sistema D365; Atendimento aos clientes para tratar demandas de pós-venda; Elaboração de planilhas no excell.

Mais sobre a Biomedical e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Biomedical, é válido destacar que, hoje, atua em todo território nacional, por meio de ampla rede de vendedores técnicos, representantes comerciais e distribuidores, localizados nas principais cidades do Brasil.

Em relação à localização, sua sede fica em Belo Horizonte/MG e possui filiais nas cidades de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Recife/PE e Porto Alegre/RS. Isto é, trabalha com as melhores marcas do mercado garantindo sempre a melhor qualidade. Com inovação, cuidado e ética, busca trazer novas tecnologias que salvam vidas.

Por fim, a Biomedical valoriza a diversidade e a inclusão e considera importante termos representatividade e diversidade de talentos e pessoas dentro da organização.

