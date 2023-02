Blake Martinez, jogador aposentado da NFL, ganha US$ 5 milhões vendendo cartas de Pokémon

Blake Martinez ganhou $ 28,5 milhões em suas sete temporadas como jogador profissional na NFL. Ele se aposentou em novembro de 2022 para se concentrar totalmente no negócio que lançou em julho.

Nestes sete meses, sua nova atividade profissional gerou US$ 5 milhões em receita.

Tudo graças ao seu amor pelas cartas Pokémon. Martinez atuou no Green Bay Packers entre 2016 e 2019 antes de se mudar para o Gigantes de Nova York (2020/21).

Então, ele se juntou ao Las Vegas Raiders, onde se aposentou apenas duas semanas depois de vender um cartão Pikachu por $ 670.000. Ele jogou 84 jogos e liderou a NFL em tackles com 144 em 2017. Ele teve uma média de 148,6 tackles entre 2017 e 2020.

Ele começou a vender seus cartões Pokemon quando percebeu a oportunidade no mercado. Quando começou, ele já havia assinado um contrato de US $ 30 milhões por três anos com os Giants.

Em 2021, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e permaneceu afastado dos gramados até setembro de 2022.

Depois de ser dispensado pelos Giants, Martinez assinou com os Raiders, mas já pensava em se aposentar para se dedicar mais à venda de cartões por meio de sua empresa. Pausas de Blake.

“Eu acho que há mais no meu sucesso do que [my name]”, disse Martinez à CNBC Make It.

“Eu costumava ser como o zagueiro da defesa, estava chamando jogadas. Quando comecei este negócio, parecia comandar um time novamente.

“Todos os dias, quando acordo, meu ombro não dói e minhas costas não doem mais.

“Quando tudo o que dói são meus dedos de abrir, tipo, 1.000 baralhos de cartas por dia, eu penso: ‘Vou continuar fazendo isso’.”

Nos últimos sete meses, ele teria gerado mais de US$ 5 milhões em receita por meio da plataforma de revenda de colecionáveis ​​Whatnot.

Um quarto da receita volta para o negócio, como Martinez revelado, enquanto o restante vai para ele e os 15 funcionários contratados da empresa.

Martinez começou a colecionar cartas de Pokémon aos seis anos de idade. Seu contracheque semanal de $ 15 era usado para comprar envelopes e ele tinha mais de 1.000 cartões em um álbum que tocava com seus amigos.

Com o passar do tempo, sua mãe decidiu doar o álbum que estava esquecido em algum lugar de casa.

Ao perceber que as cartas Pokémon eram vendidas por milhares de dólares durante a pandemia de Covid-19, ele decidiu investir comprando inúmeras caixas que abriria para leiloar as cartas através do Whatnot.

Martinez aos poucos ganhou muito dinheiro e, assim que se aposentou, montou o Blake’s Breaks. Ele tem filiais em Miami e Denver e abrirá outra em Nova Jersey em breve.

Ele quer abrir mais dois no Canadá e no Reino Unido, como Martinez espera chegar a 10 milhões de faturamento anual e também incorporar a venda de quadrinhos, um passo antes de agregar ao seu catálogo todo tipo de produto vendido na plataforma Whatnot.