Blazers acertam a melhor marca da temporada com 23 cestas de três pontos e vencem Lakers sem LeBron

Damian Lillard teve 40 pontos, incluindo oito de 3 pontos, para levar o Portland Trail Blazers a uma vitória por 127-115 sobre o Los Angeles Lakers na noite de segunda-feira.

Lebron James, o maior artilheiro de todos os tempos da NBA, perdeu seu terceiro jogo consecutivo pelo Lakers com uma dor no tornozelo esquerdo. Ele não joga desde que quebrou o recorde de gols de Kareem Abdul-Jabbar na última terça-feira, na derrota para o Cidade de Oklahoma.

Os Blazers lideraram por até 27 pontos e fizeram 23 arremessos de 3 pontos, o melhor da temporada, incluindo um recorde da franquia de 17 arremessos de 3 no primeiro tempo.

Quando lillard foi definitivamente para o banco faltando 7 minutos para o fim, foi aplaudido de pé por muitos da torcida do Moda Center.

Anthony Davis fez 19 pontos e 20 rebotes para o Lakers, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos.

Ambas as equipes continuaram integrando jogadores adquiridos no prazo de negociação da semana passada. Matisse Thybulle, adquirido da Filadélfia em uma troca de quatro times, fez sua estreia pelos Blazers e foi titular. Ele fez 14 pontos e quatro de 3 pontos.

D’Angelo Russell, que o Lakers conseguiu na troca que mandou Russell Westbrook para Utah, largou para o segundo jogo consecutivo e terminou com 16 pontos. Malik Beasley, que vinha do Jazz, tinha 22 pontos fora do banco.

eu sou Bambaque foi negociado com o Lakers do Orlando Magic no prazo, continua cumprindo uma suspensão de quatro jogos por uma briga na quadra com o Austin Rivers, do Minnesota, durante um jogo em 3 de fevereiro.

O Blazers teve uma corrida de 20-2 no quarto de abertura que terminou com uma cesta de 3 pontos de Nassir Little que fez o 25-16. O Portland fez 10 cestas de 3 pontos no quarto, incluindo a de Lillard de 3 à distância na campainha que aumentou a vantagem para 34-19.

Lillard fez 30 pontos e oito de 3 pontos para liderar todos os artilheiros no intervalo, e os Blazers lideraram por 65-46.

Portland liderou por 101-79 indo para o quarto final.

Foi o quarto e último encontro entre as equipes nesta temporada. O Lakers venceu os dois anteriores após uma vitória do Portland para abrir a série.

TIP INS

Lakers: O Lakers está 5-9 nos 14 jogos que James perdeu nesta temporada. … O Lakers fez 1 de 10 tentativas de 3 pontos no primeiro quarto.

Blazers de trilha: Os Blazers ficaram sem Jerami Grant depois que ele entrou no protocolo de concussão no fim de semana passado. Grant teve uma média de 20,8 pontos para Portland. Jusuf Nurkic não joga desde 1º de fevereiro por causa de uma distensão na panturrilha esquerda. O pivô de Portland não é esperado de volta até depois do intervalo do All-Star.

A SEGUIR

Lakers: Host New Orleans na noite de quarta-feira.

Blazers de trilha: Hospede o Washington Wizards na noite de terça-feira.