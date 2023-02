Blog ao vivo do UFC 284: Islam Makhachev x Alexander Volkanovski

Este é o blog ao vivo do UFC 284 para Islam Makhachev x Alexander Volkanovski, a luta pelo título dos leves no sábado em Perth, Austrália.

Na noite de sábado, o título dos leves não será a única coisa em jogo, já que Makhachev e Volkanovski também disputam o título de melhor peso por peso do esporte. Atualmente classificado como nº 2 e nº 1 no MMA Fighting Global Rankings, respectivamente, este confronto é o melhor que existe em esportes de combate.

Makhachev entra nesta luta com uma sequência de 11 vitórias consecutivas e, durante essa sequência, ele parece tão dominante quanto qualquer outro lutador do esporte. Seu desempenho mais recente foi uma derrota de oito minutos sobre Charles Oliveira para reivindicar o título dos leves. Agora, para sua primeira defesa, ele espera repetir isso e se consolidar como o melhor lutador do mundo.

Assim como Makhachev, Volkanovski vem de uma série de vitórias: 22 lutas seguidas, 12 delas dentro do UFC. Depois de derrotar Max Holloway em sua terceira luta no UFC 276, Volkanovski agora espera defender o título de maior lutador de todos os tempos, conquistando seu segundo cinturão do UFC.

