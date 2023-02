Blog ao vivo do UFC 284: Yair Rodriguez x Josh Emmett

Este é o blog ao vivo do UFC 284 para Yair Rodriguez x Josh Emmett, a luta pelo título interino dos penas no sábado em Perth, Austrália.

Com o campeão dos penas Alexander Volkanovski buscando seu segundo título, a divisão de 145 libras segue em frente com uma luta interina entre dois dos principais contendores na categoria de peso. Rodriguez tem sido um marco no top 10 dos penas desde 2018, e aos 30 anos de idade e vindo de uma vitória sobre Brian Ortega em julho, “El Pantera” está finalmente pronto para lutar por um título.

Assim como Rodriguez, Emmett tem sido uma preocupação constante na divisão dos penas há anos, fazendo sua estreia no UFC na categoria de peso em 2017. Nesse período, Emmett somou um cartel de 7-1, com seu maior problema sendo a disponibilidade. Mas vindo de uma vitória por decisão dividida sobre Calvin Kattar em junho, Emmett agora finalmente tem sua chance de ouro no UFC.

Confira o blog ao vivo do UFC 284 abaixo.